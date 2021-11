Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Signature de Maurice Gehan Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Signature de Maurice Gehan Fécamp, 27 novembre 2021, Fécamp. Signature de Maurice Gehan Librairie le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

2021-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-27 13:00:00 13:00:00 Librairie le Chat Pitre 1 Quai Bérigny

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre de la fête du hareng, La Librairie le Chat Pitre a le grand plaisir de reprogrammer une signature annulée en 2020 pour cause de confinement. A cette occasion, Maurice Gehan signera son livre témoignage Matelot de caïque paru aux éditions L’écho des vagues. Le livre :

1958. Maurice Gehan, 14 ans, embarque à Yport comme mousse sur la caïque Notre-Dame de Bonsecours. Il y apprend les rudiments du métier sur une des dernières caïques encore en pêche. S’engageant à Fécamp pour Terre-Neuve, il va connaître en trois ans l’évolution rapide des chalutiers de Grande pêche. Ainsi, après le Belle-Normandie un chalutier classique, il embarque sur l’Alex-Pleven le premier chalutier classique à pont couvert, puis sur le Colonel-Pleven II, premier chalutier français de pêche arrière, saleur et congélateur.

