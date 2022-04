Signature de la Galerne : Pauline Horellou

Signature de la Galerne : Pauline Horellou, 30 avril 2022, . Signature de la Galerne : Pauline Horellou

2022-04-30 – 2022-04-30 Signature : Pauline Horellou Voilà une belle histoire pleine de tendresse et de douceur, dans laquelle Plume, un jeune oiseau, a peur de prendre son envol. Mais son papa est là pour lui donner le courage et lui apprendre à voler de ses propres ailes. Un album pour les enfants de 3 à 8 ans. Pauline Horellou est professeure de lettres dans un collège du Havre. “De tes propres ailes” est son premier texte, illustré par Aurélie Guarino. Samedi 30 avril à 16h – Librairie La Galerne.

Gratuit. Signature : Pauline Horellou Voilà une belle histoire pleine de tendresse et de douceur, dans laquelle Plume, un jeune oiseau, a peur de prendre son envol. Mais son papa est là pour lui donner le courage et lui apprendre à voler de ses propres… +33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26337/ Signature : Pauline Horellou Voilà une belle histoire pleine de tendresse et de douceur, dans laquelle Plume, un jeune oiseau, a peur de prendre son envol. Mais son papa est là pour lui donner le courage et lui apprendre à voler de ses propres ailes. Un album pour les enfants de 3 à 8 ans. Pauline Horellou est professeure de lettres dans un collège du Havre. “De tes propres ailes” est son premier texte, illustré par Aurélie Guarino. Samedi 30 avril à 16h – Librairie La Galerne.

Gratuit. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville