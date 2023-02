Signature de la Galerne : Patrick Malandain, 10 février 2023, Le Havre .

Signature de la Galerne : Patrick Malandain

Avec “Courir à la Belle Etoile”, Patrick Malandain, couleur longue distance, revient sur le long parcours – et les longs parcours, il y est pourtant habitué – pour intégrer la mythique 3100 Miles Self-Transcendence New-yorkaise. Non sélectionné pour participer à la course, Patrick s’était alors lancé dans la préparation de son périple nord-américain. Le dédain du directeur de course avait aiguisé l’ego du runner qui ne comptait pas en rester là…

Patrick Malandain habite à Montivilliers près du Havre. Il a commencé à courir à l’âge de 30 ans. De juin 2009 à novembre 2013, il a traversé 3 continents sans un seul jour de repos. En 2016, il devient le premier homme à courir 100 km/jour pendant 100 jours, soit 10 000 kilomètres. En 10 années, Patrick a couru la distance totale de 65 000 km. Depuis 2012 à chaque projet, Patrick ne court jamais moins de 100 km en moyenne au quotidien.

Librairie La Galerne.

Entrée libre, sans réservation.

