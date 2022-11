Signature de la Galerne : Jean-Blaise Djian & Bruno Marivain

2022-12-10 – 2022-12-10 Pour la parution de cette bande dessinée consacrée au Havre pendant la guerre, nous recevons le dessinateur Bruno Marivain. Sa première série, « La Mémoire des Ogres », est sortie dans la collection Bulle Noire aux éditions Glénat avec Patrick Cothias au scénario.

Il illustre la série « Normandie Juin 44 » aux côtés du scénariste Jean-Blaise Djian (auteur de deux albums BD « Le Havre ») qui sera également notre invité pour cette signature. « Normandie Juin 44 – Tome 9 : Le Havre » : De juin 1940 aux bombardements de septembre 1944, cet album retrace l’histoire, au Havre, d’un groupe des résistants dont les hommes et de ces femmes, au péril de leur vie, ont défié l’occupant allemand. Librairie La Galerne.

