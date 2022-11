Signature de la Galerne : Éric Jean-Jean, 3 décembre 2022, .

Signature de la Galerne : Éric Jean-Jean



2022-12-03 – 2022-12-03

Éric Jean-Jean est journaliste musical pour la radio et la télévision (notamment W9). Il anime les émissions Bonus Tracks, Le Grand studio, Stop et encore, et le Drive sur RTL et RTL2.

À tous les amoureux de la musique, « 60 ans de la musique pop » est un beau livre sensationnel, préfacé par Jérôme Soligny, qui retrace les grandes lignes de la musique pop depuis l’avènement des Beatles. Cette plongée musicale passionnante est également portée par des entretiens avec de grands spécialistes : Philippe Labro pour les années 60, Yves Bigot (années 70), Philippe Manoeuvre pour les années 80, Olivier Cachin pour les années 90, Pedro Winter (2000) et Carole Boinet pour les années 2010.

Librairie La Galerne.

Gratuit.

Éric Jean-Jean est journaliste musical pour la radio et la télévision (notamment W9). Il anime les émissions Bonus Tracks, Le Grand studio, Stop et encore, et le Drive sur RTL et RTL2.

À tous les amoureux de la musique, « 60 ans de la musique pop » est un beau livre sensationnel, préfacé par Jérôme Soligny, qui retrace les grandes lignes de la musique pop depuis l’avènement des Beatles. Cette plongée musicale passionnante est également portée par des entretiens avec de grands spécialistes : Philippe Labro pour les années 60, Yves Bigot (années 70), Philippe Manoeuvre pour les années 80, Olivier Cachin pour les années 90, Pedro Winter (2000) et Carole Boinet pour les années 2010.

Librairie La Galerne.

Gratuit.

dernière mise à jour : 2022-11-10 par