2022-10-22 16:00:00 – 2022-10-22 Signature : Christiane Lablancherie et Florence Cestac Toutes deux d’origine normande, Christiane Lablancherie, journaliste productrice sur France 3 et chroniqueuse à France bleu Normandie, auteure également de « Détours insolites en Normandie », et l’illustratrice Florence Cestac, a qui l’on doit « Le démon de midi », unissent leur talent pour réaliser « Expressions normandes, à ne pas mettre un « quien » dehors », un livre plein d’humour dans lequel elles recensent l’origine des expressions et dictons normands. Librairie La Galerne.

