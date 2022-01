Signature de la Galerne : Bastien Loukia Le Havre, 25 février 2022, Le Havre.

Signature BD : Bastien Loukia

Bastien Loukia est peintre, illustrateur et scénariste de bande dessinée. Passionné d’art et d’histoire, il puise inspiration et atmosphères dans sa période de prédilection du XIXème siècle.

Attaché à Honfleur, sa ville natale, il consacre sa première bande dessinée à la vie du compositeur honfleurais Erik Satie : « Erik Satie – Cinq Nouvelles en forme de Poire ». En 2019, il publie une adaptation du roman « Crime et châtiment » d’après Fiodor Dostoëvski aux éditions Philippe Rey.

« Sur les ailes de l’absinthe » est le nouvel album qu’il a illustré sur des textes de Benoît Noël, et dans lequel il retrace en 24 récits l’histoire de l’absinthe, dans un contexte historique et avec de nombreuses références.

Vendredi 25 février de 16h à 18h – Librairie La Galerne.

Entrée libre.

