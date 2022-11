Signature de la Galerne : Agathe & Christophe Renouard, 10 décembre 2022, .

Signature de la Galerne : Agathe & Christophe Renouard



2022-12-10 16:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Aujourd’hui en paix, Agathe témoigne sur les sept années d’enfermement dans une communauté catholique charismatique.

Sept années durant, entre prières quotidiennes, travail forcené, dépossédée de son peu de biens propres au profit de la communauté, Agathe connaîtra l’enfer et la soumission, certaine finalement que plus rien ne la lie au monde extérieur.

Mais le goût de la liberté reprendra le dessus, Agathe sortira des Béatitudes en payant le prix fort : perte d’identité, de statut social, encore plus abîmée qu’à son arrivée. Il lui faudra des années pour prendre conscience des dérives sectaires qu’elle a traversées. Grâce à l’amour de son mari et quelques mains tendues, Agathe trouvera un travail et se reconstruira progressivement.

Ce témoignage fort, co-écrit avec son mari, se veut un outil de libération personnelle, mais également d’alerte envers les familles. À travers ce récit, Agathe porte plusieurs interrogations sur les méthodes de manipulation et le positionnement de l’Église face à ses dérives.

Librairie La Galerne.

Gratuit.

