Paris 7e, le mardi 23 novembre à 17:00

Signature de la Convention de coopération de l'Union des Industries et Métiers de la métallurgie (UIMM) avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de la Semaine de l'industrie Agnès Pannier-Runacher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T17:00:00 2021-11-23T18:30:00

