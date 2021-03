Port Maria Mairie de Quiberon Port Maria Signature de la charte Ya d’ar Brezhoneg par la ville de Quiberon Mairie de Quiberon Port Maria Catégorie d’évènement: Port Maria

Mairie de Quiberon, le mercredi 24 mars à 11:30

Organisé par la Ville de Quiberon et l'Office public de la langue bretonne. Signature de la charte Ya d'ar Brezhoneg par la ville de Quiberon Mairie de Quiberon 7 Rue de Verdun, 56170 Quiberon Port Maria

2021-03-24T11:30:00 2021-03-24T13:00:00

