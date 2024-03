Signature de la charte sans perturbateurs endocriniens Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY Gauchy, vendredi 22 mars 2024.

Signature de la charte sans perturbateurs endocriniens Célébration des nouveaux nés de la commune en 2023 et signature d’une charte Vendredi 22 mars, 16h00 Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T16:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T16:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

A l’occasion de la semaine de la petite enfance, nous souhaitons marquer le coup en organisant dans nos locaux la cérémonie pour les nouveaux nés de la commune de l’année 2023.

C’est un moment fort pour notre collectivité puisque nous en profitons également pour inaugurer et signer la charte d’engagement vers le sans perturbateurs endocriniens au sein de notre maison de la petite enfance et de la famille.

Evenement organisé en présence des professionnelles, de la CAF, de la PMI, du Maire de la commune et des représentants du centre permanent d’initiatives pour l’environnement des pays de l’Aisne.

Maison de la petite enfance et de la famille GAUCHY 2 rue François Mitterrand 02430 GAUCHY Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France