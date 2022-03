Signature de convention de partenariat avec l’UIMM DSI Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mme KLOCK-FONTANILLE, Présidente de l’Université de Limoges, et M. JAÏN, Président de l’UIMM Limousin, ont signé, ce 9 février 2022, une convention de partenariat, au service des jeunes en formation et de l’emploi industriel en Limousin notamment au travers du développement de filières d’apprentissage. Cette convention renforce les liens déjà existants entre l’Université de Limoges et les employeurs industriels du Limousin. [Consultez le dossier de presse.](https://www.unilim.fr/wp-content/uploads/sites/8/2022/02/CP_convention_UL_UIMM-V2.pdf) Signature de convention de partenariat avec l’UIMM DSI 123 Avenue Albert Thomas Limoges Montjovis Haute-Vienne

