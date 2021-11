Signature de Bernard Loesel Fécamp, 6 novembre 2021, Fécamp.

Signature de Bernard Loesel Librairie le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

2021-11-06 10:00:00 – 13:00:00

Fécamp Seine-Maritime Fécamp

Bernard Loesel nous fait le plaisir de revenir au Chat Pitre pour présenter son nouveau recueil de nouvelles : Morts en stock.

Le livre :

La lecture de ces nouvelles envoûtera et glacera d’effroi l’amateur de mystère et de secrets de famille. On en jugera par ces quelques titres tirés du sommaire : Histoire d’un crime parfait, Histoire d’une vengeance posthume, Histoire du grabataire assassin, Histoire du démon de l’église d’Octeville…

✍️L’auteur :

Auteur dans une autre vie d’une dizaine d’ouvrages pédagogiques tous inscrits au catalogue du CNDP, Bernard Loesel a depuis fait paraître chez divers éditeurs quatorze autres titres.

Morts en stock en est le quinzième, le douzième ayant pour cadre la Normandie.

Si certains d’entre eux relèvent de la veine humoristique ou fantastique, le genre dramatique y est majoritairement prédominant.

contact@librairielechatpitre.com +33 2 35 10 12 54 https://www.librairielechatpitre.com/

Librairie le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

