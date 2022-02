Signature de Benoît Preteseille (en partenariat avec le Hareng Rouge) Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Signature de Benoît Preteseille (en partenariat avec le Hareng Rouge) Bergerac, 5 mars 2022, Bergerac. Signature de Benoît Preteseille (en partenariat avec le Hareng Rouge) Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres Bergerac

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres

Bergerac Dordogne Signature de 16h à 18h. A 18h30, Benoît Tranchand donne un concert au Hareng Rouge (à découvrir ici pour ceux qui ne connaissent pas encore). Mais non content de nous rendre “dur de la feuille” avec sa musique endiablée, il aime les noircir sous le nom de Benoît Preteseille.

Au programme de la BD, des albums jeunesse, des livres-cd. Il y en aura pour tous les goûts. Signature de 16h à 18h. A 18h30, Benoît Tranchand donne un concert au Hareng Rouge (à découvrir ici pour ceux qui ne connaissent pas encore). Mais non content de nous rendre “dur de la feuille” avec sa musique endiablée, il aime les noircir sous le nom de Benoît Preteseille.

Au programme de la BD, des albums jeunesse, des livres-cd. Il y en aura pour tous les goûts. +33 5 53 57 90 97 Signature de 16h à 18h. A 18h30, Benoît Tranchand donne un concert au Hareng Rouge (à découvrir ici pour ceux qui ne connaissent pas encore). Mais non content de nous rendre “dur de la feuille” avec sa musique endiablée, il aime les noircir sous le nom de Benoît Preteseille.

Au programme de la BD, des albums jeunesse, des livres-cd. Il y en aura pour tous les goûts. la colline aux livres

Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres Bergerac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres Ville Bergerac lieuville Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Signature de Benoît Preteseille (en partenariat avec le Hareng Rouge) Bergerac 2022-03-05 was last modified: by Signature de Benoît Preteseille (en partenariat avec le Hareng Rouge) Bergerac Bergerac 5 mars 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne