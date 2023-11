Signature avec Nick Waplington à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit sous condition

Accès libre sur présentation d’un billet MEP.

À l’occasion de Paris Photo et de la parution de l’ouvrage « Comprehensive » de Nick Waplington chez Phaidon, la MEP – Maison Européenne de la Photographie – organise une signature en public avec l’artiste à la librairie.

« Comprehensive » est un ouvrage de plus de 400 pages couvrant l’ensemble des 40 ans de carrière de l’artiste. Il s’agit de l’étude la plus complète du travail de Waplington à ce jour, qui comprend des photographies inédites, ainsi que des peintures, des carnets de croquis et d’autres œuvres d’art qui complètent sa pratique. L’introduction de l’ouvrage a été rédigée par Simon Baker, directeur de la MEP.

Nick Waplington

Nick Waplington est un artiste britannique basé aux États-Unis. Il a reçu le prix européen de la photo à la Rencontre d’Arles (1990) et le prix ICP Infinity (1993). Il a représenté le Royaume-Uni à la Biennale de Venise en 2001. Au cours des trente dernières années, Waplington a développé une œuvre marquée par l’éclectisme et la juxtaposition, utilisant à la fois des médias traditionnels et nouveaux pour repousser les limites de la pratique artistique contemporaine. Bien qu’il soit surtout connu comme photographe, Waplington travaille également beaucoup avec la peinture, la vidéo, l’imagerie générée par ordinateur, la sculpture et les matériaux trouvés.

La première publication de Waplington, Living Room (1991), décrivait l’univers domestique de la classe ouvrière britannique. Depuis, il a publié plus de dix monographies, explorant des sujets aussi divers que la mondialisation dans Other Edens (1993), la culture des jeunes dans Safety in Numbers (1995), et sa propre famille dans You Love Life (2005) et Made Glorious Summer (2014). Ses publications les plus récentes sont une collaboration avec McQueen (Working Process, 2013), un travail sur les colons juifs en Cisjordanie (Settlement, 2012) et un projet sur les prisonniers de guerre nazis en Grande-Bretagne (We Live As We Dream, Alone, 2015). Waplington a également largement exposé son travail dans des galeries et des musées du monde entier, plus récemment dans le cadre d’expositions collectives au Brooklyn Museum, à la Tate Modern et au Tel Aviv Museum of Art. En 2015, Waplington a été le premier artiste britannique vivant à présenter une exposition photographique en solo dans les galeries principales de la Tate, à Londres.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

© Phil Hewitt Nick Waplington, Courtesy Photolocale