Signature avec Benjamin Carteret au Divan Librairie Le Divan Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Benjamin Carteret à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Perséphone » aux Éditions Charleston.

Au programme : présentation, signature et verre amical.

Venez découvrir “Perséphone” publié aux Éditions Charleston.

Découvrez cette réécriture captivante du mythe de Perséphone.

Lorsque Koré, fille de Déméter, découvre son pouvoir, elle va se rebeller contre le pouvoir des Dieux et leur déclarer la guerre. Elle est alors enlevée par Hadès, ce qui va plonger sa mère dans le désespoir, mettant en péril les Hommes et les Dieux. Elle cherche sa fille, sans se douter qu’elle n’est plus Koré, mais Perséphone.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015

Contact : +33153689068

Marguerite Bornhauser