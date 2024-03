Signature Anne-Catherine de Boel La Galerne Le Havre, mercredi 10 avril 2024.

Signature Anne-Catherine de Boel La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Illustratrice d’albums jeunesse, Anne-Catherine De Boel est née à Namur, en Belgique. Dès son premier album « Rafara », elle puise beaucoup son inspiration de l’Afrique qu’elle aime particulièrement pour sa palette de couleurs gorgées de soleil et de chaleur. Elle vient aujourd’hui à La Galerne signer ses albums « La femme qui attendait un enfant à aimer et l’homme qui attendait un garçon », « Koulkoul et Molokoloch », « Les trois vies de petite perle », « Saimiri », « Le roi et le premier venu » et bien sûr « Rafara ».

Une signature organisée en partenariat avec l’association À livre ouvert de Montivilliers

Durée 2h

Entrée libre, sans inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

