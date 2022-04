Signature à la Galerne : Noémi Pujol Le Havre, 27 avril 2022, Le Havre.

Signature à la Galerne : Noémi Pujol Le Havre

2022-04-27 17:00:00 – 2022-04-27

Le Havre Seine-Maritime

Signature : Noémi Pujol

Artiste peintre et photographe, Noémi Pujol a créé au Havre le parcours photographique Are You Experiencing ?

Alors que l’édition de ce festival a lieu en ce moment, Noémi Pujol revient au Havre pour signer son livre de photos “Parages” (Arnaud Bizalion éditeur), dont les textes sont signés Pascal Letellier.

Noémi Pujol nous promène ainsi entre Tbilissi et Le Havre, Nîmes et Séville, Istanbul et la Dordogne.

Mercredi 27 avril à 17h – Librairie La Galerne.

Gratuit.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/25904/

Le Havre

