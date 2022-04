Signature à la Galerne : Alain Belsoeur Le Havre, 6 mai 2022, Le Havre.

Signature : Alain Belsoeur

Dans son livre “Mon parcours en Ciel et Marine”, Alain Belsœur évoque ses cinquante années d’une vie, d’un engagement total, absolu et parfaitement abouti, dans le monde footbalistique. Lui qui fut directeur du HAC rend un vibrant hommage au Havre Athletic Club, premier club de l’histoire du football français et d’Europe continentale.

Vendredi 6 mai à 16h – Librairie La Galerne.

Gratuit.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26011/

