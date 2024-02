Signalements dans le secteur social et médico-social. Des actions et préventions face à la maltraitance. La place des lanceurs d’alerte Faculté de droit et de science politique Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Du 2024-04-05 08:30 au 2024-04-05 18:00.

Direction scientifique

Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, professeure à l’Université de Rennes, directrice adjointe de l’IODE

Marie GAYET, maître de conférences à l’Université de Rennes

Sylvie HENNION, professeure émérite à l’Université de Rennes

Présententation

Cette journée permettra de mieux appréhender la place de lanceur d’alerte, de saisir les enjeux de responsabilité pour les personnes et les institutions, et aussi d’envisager les actions et les initiatives de prévention de la maltraitance.

Le colloque est organisé par le laboratoire IODE et l’EHESP avec le soutien de l’association ADICOD (Association pour la dIffusion et la cOnnaissance du Droit dans le secteur social, médico-social et éducatif).

Inscription

Inscription en ligne obligatoire sur Sciencesconf (lien à venir) à partir du 14 février 2024.

En présentiel et accessible en distanciel via Zoom.

Contact : secretariat-iode@univ-rennes.fr

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine