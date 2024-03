Signalements dans le secteur social et médico-social. Des actions et préventions face à la maltraitance. La place des lanceurs d’alerte Faculté de droit et de science politique Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Direction scientifique

Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, professeure à l’Université de Rennes, directrice adjointe de l’IODE

Marie GAYET, maître de conférences à l’Université de Rennes

Sylvie HENNION, professeure émérite à l’Université de Rennes

Présentation

Cette journée permettra de mieux appréhender la place de lanceur d’alerte, de saisir les enjeux de responsabilité pour les personnes et les institutions, et aussi d’envisager les actions et les initiatives de prévention de la maltraitance.

Le colloque est organisé par le laboratoire IODE et l’EHESP avec le soutien de l’association ADICOD (Association pour la dIffusion et la cOnnaissance du Droit dans le secteur social, médico-social et éducatif).

Programme

Télécharger le programme.

Inscription

Ce colloque se déroulera en présentiel et en distanciel via Zoom.

Inscription en ligne obligatoire à l’adresse suivante : https://signmalt.sciencesconf.org

Clôture des inscriptions : le 2 avril 2024.

Pour les participations à distance (inscription validée sur Sciencesconf), vous recevrez un lien Zoom une semaine avant le colloque.

Merci de vous connecter en renseignant votre nom et votre prénom.

Attention : une connexion par inscription.

Le laboratoire étant engagé dans une démarche de diminution de son empreinte carbone, le programme ne sera pas distribué le jour du colloque mais uniquement projeté sur un écran.

Contact : secretariat-iode@univ-rennes.fr

