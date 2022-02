Signal Sonore #3 le Signe Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Chaque dernier jeudi du mois, Signal Sonore vous propose de venir écouter un·e professionnel·le de la musique en lien avec le design graphique, tout en sirotant un diabolo, une bière locale, un café, et pourquoi pas une coupe de champagne ! Chaque rencontre est suivie d’une soirée musicale. Invité pour le #3 : À l’occasion du finissage de l’exposition « Fanette Mellier – Feuilles Volantes », le Signe invite l’écrivain et graphiste Joseph Schiano di Lombo pour une lecture musicale… Jeudi 31 mars 19h / durée 2h / au Signe / Gratuit sans réservation

Gratuit sans réservation

