SIGNAC COLLECTIONNEUR – L’ESSENCE DE L’ART La Baule-Escoublac, 10 décembre 2021, La Baule-Escoublac.

SIGNAC COLLECTIONNEUR – L’ESSENCE DE L’ART Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2021-12-10 18:30:00 – 2021-12-10 18:30:00 Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 La Baule-Escoublac

Signac collectionneur

Conférencier : Jérôme Buisson, historien de l’art.

Depuis une quinzaine d’années, le collectionnisme suscite un regain d’intérêt et est à l’originie de nombreuses études, expositions et publications. Dans ce cadre, la collection Signac (1863-1935) est un véritable cas d’école car elle reflète le regard et les partis pris d’un peintre particulièrement actif sur la scène artistique de son temps.

Musée d’Orsay, 12 octobre 2021 – 13 février 2022.

INFORMATION IMPORTANTE

Les gestes barrières à respecter

Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil

Sens de circulation et parcours de visite fléché

accueil@mairie-labaule.fr +33 2 40 11 51 51 http://atlantia-labaule.com/

Signac collectionneur

Conférencier : Jérôme Buisson, historien de l’art.

Depuis une quinzaine d’années, le collectionnisme suscite un regain d’intérêt et est à l’originie de nombreuses études, expositions et publications. Dans ce cadre, la collection Signac (1863-1935) est un véritable cas d’école car elle reflète le regard et les partis pris d’un peintre particulièrement actif sur la scène artistique de son temps.

Musée d’Orsay, 12 octobre 2021 – 13 février 2022.

INFORMATION IMPORTANTE

Les gestes barrières à respecter

Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2021-10-29 par