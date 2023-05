Nocturnes sur Loire : Archéologie ligérienne, 16 juin 2023, Sigloy.

Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire avec service d’un plateau froid traiteur, boissons comprises..

Vendredi 2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 22:00:00. 68 EUR.

Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire



Theme outing proposed by the Passeurs de Loire with a cold catering service, drinks included.

Salida temática propuesta por los Passeurs de Loire con servicio de restauración en frío, bebidas incluidas.

Von den Passeurs de Loire angebotener Themenausflug mit Bedienung einer kalten Traiteurplatte, Getränke inbegriffen.

