MARCHÉ DE NOËL Sigean, 16 décembre 2023, Sigean.

Sigean,Aude

Marché de Noël proposé par la Mairie de Sigean.

Animations, jeux pour enfants, artisans, producteurs locaux, créateurs…

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Sigean 11130 Aude Occitanie



Christmas market proposed by the Mairie de Sigean.

Entertainment, games for children, craftsmen, local producers, designers…

Mercado de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Sigean.

Actividades, juegos para niños, artesanos, productores locales, diseñadores…

Weihnachtsmarkt, der vom Rathaus von Sigean angeboten wird.

Animationen, Spiele für Kinder, Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Designer…

Mise à jour le 2023-11-09 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi