L’ÉTÉ EN CORBIÈRES – ANCIENNE CAVE COOPÉRATIVE Sigean, 5 août 2023, Sigean.

Sigean,Aude

Dégustation des vins des Domaines Saint Michel des étangs, Vent Terral, Pech Maho et Caccia à l’ancienne cave coopérative de Sigean.

Restauration tapas et huîtres de Leucate.

Animation musicale par Son Caribe..

2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 00:00:00. .

Sigean 11130 Aude Occitanie



Wine tasting of Domaines Saint Michel des étangs, Vent Terral, Pech Maho and Caccia at the former Sigean cooperative cellar.

Tapas and oysters from Leucate.

Musical entertainment by Son Caribe.

Degustación de vinos de Domaines Saint Michel des étangs, Vent Terral, Pech Maho y Caccia en la antigua bodega cooperativa de Sigean.

Tapas y ostras de Leucate.

Animación musical a cargo de Son Caribe.

Weinprobe der Domaines Saint Michel des Étangs, Vent Terral, Pech Maho und Caccia in der ehemaligen Genossenschaftskellerei von Sigean.

Restauration Tapas und Austern aus Leucate.

Musikalische Unterhaltung durch Son Caribe.

Mise à jour le 2023-07-12 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11