ENS – JOURNÉE HANDI’NATURE A PORT-MAHON, 11 juin 2023, Sigean.

ACTIVITES NAUTIQUES

2 km / Moyen / + 14 ans

Vous équiper en conséquence : coupe-vent, vieilles baskets, affaires de rechange, casquette, lunette de soleil, crème solaire, eau et barre de céréales.

Obligation de savoir nager 25 mètres

16 personnes max..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. .

Sigean 11130 Aude Occitanie



WATER ACTIVITIES

2 km / Medium / + 14 years old

You must equip yourself accordingly: windbreaker, old sneakers, change of clothes, cap, sunglasses, sun cream, water and cereal bar.

Obligation to know how to swim 25 meters

16 people max.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2 km / Medio / + 14 años

Debes ir equipado con un cortavientos, zapatillas deportivas viejas, una muda de ropa, una gorra, gafas de sol, crema solar, agua y una barrita de cereales.

Debes ser capaz de nadar 25 metros

16 personas máx.

WASSERAKTIVITÄTEN

2 km / Mittel / +14 Jahre

Sie sollten sich entsprechend ausrüsten: Windjacke, alte Turnschuhe, Wechselkleidung, Mütze, Sonnenbrille, Sonnencreme, Wasser und Müsliriegel.

Pflicht, 25 m schwimmen zu können

max. 16 Personen

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude