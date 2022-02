SIGAL Carcassonne, 14 avril 2022, Carcassonne.

SIGAL Carcassonne

2022-04-14 21:00:00 – 2022-04-14

Carcassonne Aude

SIGAL est un groupe aux allures bigarrées et au charme contagieux. Un magma de chansons-pop vives et entêtantes, plein de pulsion et d’envie. Un live qui nous offre des mélodies énergiques et généreuses, des textes intimes et puissants sur la naissance, la mort, le sexe, l’amour. Une pop du jour et de la nuit, qui revendique le goût des mots en décloisonnant les genres. Un hymne pour rester debout et vivant. SIGAL, un groupe et une nouvelle création qui marquent définitivement un tournant dans les recherches artistiques de Marie Sigal. Un aboutissement du souhait initial de la leadeuse du groupe d’explorer et de concilier deux axes : un son de groupe pop, aux teintes anglosaxonnes et aux mélodies “catchy”, et une écriture poétique mais directe, en français.

+33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/

Carcassonne

