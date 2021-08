Toulouse DRAC Occitanie Haute-Garonne, Toulouse Siffleurs de danse DRAC Occitanie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Le GdRa [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Où sont passés ces garçons qui modulent des sifflements, manient le canif, grimpent aux arbres et aux murs pour éprouver le vertige ? Sont-ils toujours là, ces adolescents qui, à vouloir devenir homme, imitent l’ours et dénichent l’oiseau ? Après une série de rencontres en lycée et collège, le GdRA écrit une chorégraphie pour deux acrobates hommes oiseaux. Ils voltigent aux paroles de jeunes gars qui vivent à la campagne ou en ville, chassent, font du quad, aiment les engins, arpentent les frontières du sauvage pour mieux devenir aimable, adulte et amoureux. Ces témoignages dansés se mêlent à une musique jouée en direct pour rendre hommage à l’anthropologue Daniel Fabre. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ](https://www.lusine.net/saison/siffleurs-de-danse-le-gdra/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 11 septembre à 14h * Durée : 55 min * Lieu : cour de la DRAC

Gratuit sur réservation

