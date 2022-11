Siestes sonores : Solstices et équinoxes Mittlach Mittlach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-11-25 08:00:00 – 2022-12-31 18:00:00 Mittlach

Haut-Rhin Mittlach Musique pour paysages sonores des massifs du Rothenbachkopf, Kastelberg, Burgkoepfle et Herrenberg, orchestre d’harmonie, synthétiseurs Moog et guitares slide. Dans la grange, vous vous installez sur des transats à l’intérieur d’un cocon de tissu et de bois. Entourés par quatre haut-parleurs, vous vous retrouvez au cœur du son pour une expérience sonore immersive et un instant de détente. Durée des siestes sonores : 45 minutes possibilité de pique-nique dans le pré autour de la grange. À partir de 10 ans. La grange-studio de Jim Petit se trouve juste après la sortie du village de Mittlach, en lisière de forêt. Il s’agit d’un site isolé, non relié aux réseaux d’électricité et d’eau. L’électricité est produite par une unité autonome photovoltaïque et l’eau provient d’une source. Pour l’accueil du public, le site est équipé de toilettes sèches. Après avoir passé une belle journée, vous repartirez avec vos déchets non compostables. Parking obligatoire en face du restaurant Val Neige, puis remontez à pied la rue erbersch (suivez les flèches). L’accès au site se fait à pied en traversant une prairie. Veuillez emprunter l’itinéraire balisé pour respecter l’herbe des vaches. La configuration du lieu ne permet pas pour l’instant l’accueil de personnes à mobilité réduite. Avis aux bonnes idées pour y remédier. Expérience sonore immersive, instant de détente et pique-nique dans le pré autour de la grange. +33 3 89 77 90 30 Mittlach

