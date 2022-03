Siestes Sonores Mittlach, 10 avril 2022, Mittlach.

Siestes Sonores

2022-04-10

Mittlach

EUR Dans la grange, vous vous installez sur des transats à l’intérieur d’un cocon de tissu et de bois. Entourés par quatre haut-parleurs, vous vous retrouvez au cœur du son pour une expérience sonore immersive et un instant de détente. Solstices et équinoxes (nouveauté 2022). Musique pour paysages sonores des massifs du Rothenbachkopf, Kastelberg, Burgkoepfle et Herrenberg, orchestre d’harmonie, synthétiseurs Moog et guitares slide.

Durée des siestes sonores : 45 minutes.

A partir de 12 ans

Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chaud, eau

Mittlach

