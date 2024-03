Siestes sonores dans les jardins de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale Abbaye aux Dames de Saintes Saintes, samedi 1 juin 2024.

Siestes sonores dans les jardins de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale L’Abbaye aux Dames, c’est aussi un espace extraordinaire où la beauté de l’architecture se conjugue avec les espaces verts. Nos jardins sont devenus un projet de partage avec les habitants en partena… 1 et 2 juin Abbaye aux Dames de Saintes Renseignements : 05 46 97 48 48 – info@abbayeauxdames.org – www.abbayeauxdames.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

L’Abbaye aux Dames, c’est aussi un espace extraordinaire où la beauté de l’architecture se conjugue avec les espaces verts. Nos jardins sont devenus un projet de partage avec les habitants en partenariat avec l’association Bellerive et la Ville de Saintes.

Venez vous ressourcer au coeur de l’abbaye et humez les parfums « sonores et olfactifs ». Grâce aux siestes sonores, confortablement installé dans un transat et équipé d’un casque son 3D, savourez l’expérience acoustique du Festival de Saintes.

C'est dans un ensemble architectural où se mêlent art roman de l'abbatiale et bâtiments conventuels de style classique, que l'abbaye aux Dames de Saintes a mis en œuvre un projet autour de la musique, particulièrement l'interprétation, et l'a inscrit dans un réseau national et international.

À l’époque où les moniales habitaient encore les bâtiments conventuels, il existait déjà un jardin des simples. On y cultivait surtout des plantes médicinales, destinées aux malades et aux pèlerins de passage. Ce jardin a été recréé pour redonner à l’espace son charme d’antan. Une jolie balade dans un lieu qui inspire la sérénité et offre une vue incroyable sur le chevet roman de l’abbaye aux Dames, sans oublier son clocher reconnaissable en forme de pomme de pin.

