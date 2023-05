Siestes musicales Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Siestes musicales Médiathèque Hélène Berr, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 22 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 08 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

Le samedi 24 juin 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Un voyage musical détendu près des arbres du jardin de la médiathèque À partir de 15 ans

Sur inscription, à partir d’un mois avant la date de chaque sieste

Nombre de places limitées Modification du programme possible en fonction de la météo Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr

