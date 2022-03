Siestes musicales Maison Folie Hospice d’Havré, 20 avril 2022, Tourcoing.

Siestes musicales

du mercredi 20 avril au samedi 23 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ Si les berceuses plaisent aux plus petits au moment du coucher, elles recèlent des bienfaits plus grands qu’on ne pourrait imaginer. Installés sur des tapis de sol et quelques coussins, venez profiter d’une séance de 40 minutes au son de mélodies chantées. Vous serez d’abord guidés pour vous détendre, puis le son de la voix chantée vous transportera dans un état d’unité et de relaxation propice au dénouement des tensions musculaires, nerveuses, émotionnelles et mentales. Durée : 45mn / tout public

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T14:45:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T14:45:00