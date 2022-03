Siestes musicales Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Siestes musicales Institut du monde arabe-Tourcoing, 24 avril 2022, Tourcoing. Siestes musicales

du dimanche 24 avril au dimanche 19 juin à Institut du monde arabe-Tourcoing

Le temps d’une sieste‭, ‬confortablement installés, les participants se laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux en écho avec l’exposition Picasso et les avant-gardes arabes. Tous sont ensuite invités à échanger avec les artistes autour d’un café ou d’un thé. ___________________ Dimanche 24 avril 2022 – 14h30 **Juan Soccoro** Guitare flamenco ___________________ Dimanche 22 mai 2022 – 14h30 **Kamal Lmimouni** Oud ___________________ Dimanche 19 juin 2022 – 14h30 **Fakir Trio** ___________________

8 / 6 € (+0,99€ frais de réservation en ligne) L’achat d’un billet ouvre le droit à un tarif réduit pour l’exposition

Le temps d’une sieste, les participants se laissent bercer par un musicien et découvrent les répertoires musicaux en écho avec l’exposition Picasso et les avant-gardes arabes. Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T15:30:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T15:30:00;2022-06-19T14:30:00 2022-06-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Siestes musicales Institut du monde arabe-Tourcoing 2022-04-24 was last modified: by Siestes musicales Institut du monde arabe-Tourcoing Institut du monde arabe-Tourcoing 24 avril 2022 Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord