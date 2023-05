Siestes musicales et dessinées Paris Plages / Espace des bibliothèques Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Par l’autrice et illustratrice Judith Gueyfier, accompagnée par la musique de William Hountondji. Le public familial est invité à un moment de détente. Allongé sur des coussins, installé dans un transat, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un voyage poétique sonore, bercé par la musique de William Hountondji. L’autrice et illustratrice Judith Gueyfier dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous, et chacun pourra repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier. Judith Gueyfier a illustré près d’une vingtaine d’albums chez divers éditeurs tels que Didier Jeunesse, Le Seuil, Milan, Nathan. William Hountondji est saxophoniste et compositeur. Paris Plages / Espace des bibliothèques Quai de Seine 75019 Paris Contact :

