L'Union Château Malpagat Haute-Garonne, L'Union Siestes musicales – Dimanche 8 août Château Malpagat L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Siestes musicales – Dimanche 8 août Château Malpagat, 8 août 2021, L'Union. Siestes musicales – Dimanche 8 août

Château Malpagat, le dimanche 8 août à 14:00

Les dimanche 8 et 22 août ainsi que le dimanche 5 septembre, une ambiance musicale accompagnera vos après-midi de 14h à 17h. Un livre, des mots croisés ou tout simplement un chapeau et des lunettes de soleil, venez vous reposer sous les arbres du parc au rythme de la musique. Munis de votre transat ou de votre paréo, vous pourrez profiter d’une ambiance détendue pour célébrer l’été ! Cet été, venez profiter de la fraîcheur du parc Malpagat tout en musique ! Château Malpagat Allée de Roncevaux, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Château Malpagat Adresse Allée de Roncevaux, 31240 L'Union Ville L'Union lieuville Château Malpagat L'Union