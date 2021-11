Toulouse Médiathèque Simone de Beauvoir Haute-Garonne, Toulouse Siestes musicales / coin coocooning Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’amour est à l’honneur ! Venez-vous reposer et vous détendre dans notre auditorium amenagé en coin détente, vous y trouverez des livres pour tous les âges sur le thème de l’amour. Tout en musiques douces et relaxantes, large choix sur tablette mise à disposition. Attention à ne pas vous endormir !!

Présentation du « Pass sanitaire » obligatoire pour les + de 12 ans.

Lectures et musiques douces dans l’auditorium transformé en coin « coocooning ». Médiathèque Simone de Beauvoir Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

