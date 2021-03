Siestes Musicales avec Ekko – Duo trompette / Contrebasse Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, 6 juin 2021-6 juin 2021, St lyphard.

Siestes Musicales avec Ekko – Duo trompette / Contrebasse

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, le dimanche 6 juin à 15:00

Les siestes musicales d’Ekko sont un moment partagé, doux et intimiste. Un instant de détente où chacun peut se laisser aller à une expérience musicale sensible et inédite.

A l’ombre d’un grand chêne ou au bord de Brière, la musique d’Ekko se déploie jusqu’à se confonde avec les éléments : le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux…Les siestes musicales tendent à un temps d’exception où musique et environnement se mélangent, pour vous plonger, le temps d’une pause, dans un état de rêverie jubilatoire. Il n’est pas impossible de s’y laisser prendre et de plonger pour de bon….

Infos pratiques :

Rdv sur le parking de l’Espace Culturel à 15h et laissez-vous guider vers le lieu surprise de notre sieste qui vous sera alors dévoilé. N’oubliez pas coussins, transats et chaises longues… propices à la détente, de quoi être bien installés. En cas de pluie, repli en salle.

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T01:00:00