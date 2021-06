Siestes littéraires Musée du Saut du Tarn, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Juéry.

Siestes littéraires

Musée du Saut du Tarn, le vendredi 9 juillet à 14:00

Des siestes littéraires concoctées par les bibliothécaires à découvrir et écouter dans les jardins du musée pour un moment de plaisir et de délectation. Alors prêts pour une écoute hors du commun ? En partenariat avec le Centre Social et Culturel, le Service jeunesse de la Ville de Saint-Juéry, le Musée du Saut du Tarn et la Scène nationale d’Albi. **Séances d’une heure toutes les heures de 14h à 18h.** _Tout public._ _Réservation conseillée auprès du musée (05 63 45 91 01)._ _Avec « Partir en livre », le livre sort des collections des bibliothèques pour aller à la rencontre du public et notamment de la jeunesse, et transmettre le plaisir de la lecture dans des lieux familiers ou inhabituels._

Entrée libre / Réservation conseillée auprès du musée (05 63 45 91 01)

Rdv littéraire dans le cadre du festival Partir en livre

Musée du Saut du Tarn 2 impasse des Acieries, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



