Dans le décor bucolique du parc du Château des Terrasses, la compagnie Biagini vous invite à un moment de rêverie avec des lectures de textes d’auteurs emblématiques, qui ont séjourné à Cap d’Ail et aux alentours. Les siestes littéraires seront suivies de la visite du Château des Terrasses. Découvrez le charme de la Belle Époque à travers l’histoire de la villa construite vers 1890. Sa beauté donne au lieu la sensation de découvrir une pierre précieuse patinée et forgée par le temps. Le jardin est un havre de paix parfumé par les essences méditerranéennes et exotiques.

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T16:00:00

