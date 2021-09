Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Ain, Valserhône Siestes Lectures “Ouvrières” – Médiathèque de Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Valserhône Catégories d’évènement: Ain

Médiathèque Louis Miraillet, le samedi 18 septembre à 14:00

Lectures du livre «Mélancolie ouvrière» de Michelle Perrot, texte retraçant l’engagement de la syndicaliste Lucie Baud dans les usines textiles de Voiron à la fin du 19èmesiècle. Le collectif féministe Bellegarde-Nantua animera ensuite un quizz ludique et décapant autour du matrimoine et du féminisme.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône Bellegarde-sur-Valserine Ain

