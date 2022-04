Siestes bucoliques Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie Orne Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

A l’heure de la sieste, profitez chaque dimanche d’un bain de soleil, allongés dans les transats mis à disposition dans la ville tout en profitant gratuitement d’une prestation culturelle artistique. Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

