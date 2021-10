Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Sieste visuelle et sonore Abstract Hip Hop Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

DJ Scrabze et VJ TZKY (collectif Machine Sauvage) vous proposent un moment de rêverie pour les yeux et les oreilles. Sélection Abstract Hip Hop et Ambient boostée aux visuels génératifs, leur mix audiovisuel fait vibrer le temps et l’espace sous la patte d’une caresse cosmique. _Pour tout le monde à partir de 6 ans (enfants accompagnés)_ _Accès libre sans réservation_

Gratuit

Le Musée numérique vous invite à découvrir une méditation sonore et visuelle, concocté en direct par le collectif Machine Sauvage. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00

