Maison éco-paysanne, le dimanche 5 juin à 15:00

Un voyage musical au cœur du jardin, par Joris Feuillatre (La Maison du Ngoni). Durée : 1h, tout public. Ramenez vos transats, nattes de plages ou autres couvertures pour vous installer confortablement dans le jardin ! Le kamalengoni est un instrument originaire du Mali, construit à partir d’une calebasse et accordé sur une gamme pentatonique. Dans son milieu d’origine le kamalengoni, ou la guitare des jeunes hommes, est un instrument récent. Il est inspiré de la guitare des chasseurs, ou donsongoni, mais est joué d’une manière beaucoup plus ludique, hors rituel.

Adultes 3 €, enfants 6-18 ans 1 €, gratuit moins de 6 ans. Visite de la Maison éco-paysanne et autres activités compris.

