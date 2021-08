Sieste sonore et atelier de création artistique Mittlach, 18 septembre 2021, Mittlach.

Sieste sonore et atelier de création artistique 2021-09-18 12:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Mittlach Haut-Rhin Mittlach

EUR de 12 h 00 à 13 h 00 : pique nique partagé dans le pré autour de la grange

de 13 h 30 à 14 h 30 : sieste sonore « Au son des lacs”

Dans la grange, vous vous installez sur des transats. Entourés par quatre haut-parleurs, vous vous retrouvez au cœur du son pour une expérience sonore immersive et un instant de détente. Une voyage sonore unique autour des lacs du Fischboedle, Schiessrotried et Altenweiher et de pièces musicales créées par le compositeur Jim Petit à partir des paysages sonores et l’analyse au pendule de sourcier des eaux des lacs pour programmer ses synthétiseurs et connaître les notes de musique propres à ces trois sites remarquables.

de 14 h 30 à 17 h 00 : Atelier de parole et de créativité où l’on ose être soi proposé par Delphine Schmoderer, plasticienne.

Après avoir écouté une pièce musicale de paysage sonore du compositeur Jim Petit, vous réaliserez un dessin sur une carte postale. Vous vous initierez aux techniques de peintures naturelles, de collage pour y ajouter de la couleur. Vous écrirez un court texte poétique (sensible, vrai, beau, drôle, touchant…), selon votre humeur sur le dos de la carte postale ! Pour trouver l’inspiration de vos mots, vous les piocherez dans des jeux de parole et vous les verbaliserez ensemble autour d’un cercle de parole pour oser dire. Dans cet atelier nul besoin de savoir dessiner ni d’être poète.

Age minimum : à partir de 15 ans.

Un transat, une musique inspirante et inspirée, la nature, la poésie, tels sont les ingrédients de cette journée qui vous emmènera dans un monde de créativité avec Jim Petit en maître de cérémonie.

+33 6 95 41 52 29

