Sieste sonore Brest, 12 mars 2022, Brest.

Sieste sonore 2022-03-12 – 2022-03-12 Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau

Brest Finistère

Christophe Mével de Bad Seeds, disquaire indépendant installé Place Guérin, nous propose une sieste sonore pour petit.e.s et grand.e.s.

Une parenthèse en forme de rêverie douce où le plus important est… de ne rien faire en laissant nos pensées voguer et divaguer au fil des pérégrinations musicales proposées. Une expérience de lâcher prise en famille, ce n’est pas si courant et cela fait tellement de bien !

Organisateur : le Quartz

Représentations prévues à 14h30 et 16h

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Sieste-sonore.html

