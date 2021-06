Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche, Vicq-sur-Mer Sieste poétique Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Sieste poétique Vicq-sur-Mer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vicq-sur-Mer. Sieste poétique 2021-07-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-18 16:00:00 16:00:00 Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrairie

Lecture de poésies choisies de Marie Ravenel, et autres poésies d'hier et d'aujourd'hui… à découvrir confortablement installé·e sous les pommiers, se laisser bercer. Une expérience d'écoute inédite : il n'est pas interdit de s'endormir… Sous réserve des conditions météo.

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 http://moulinmarieravenel.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-16

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrairie Ville Vicq-sur-Mer lieuville 49.68812#-1.36636