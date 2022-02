Sieste poétique Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Sieste poétique Ludo-Médiathèque, 19 mars 2022, Cenon. Sieste poétique

Ludo-Médiathèque, le samedi 19 mars à 11:00

**A l’occasion du Printemps des poètes, la ludomédiathèque et l’association Alifs vous proposent de partager un moment poétique.** Sont annoncés la poétesse Brigitte Giraud, le comédien Wahid Chakib et la danseuse Azzah ainsi qu’un musicien pour l’accompagner au luth.

Gratuit sur réservation / Accès sur présentation d’un passe vaccinal valide

Poésie, danse et musique sur le thème de l’éphémère Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Ludo-Médiathèque Adresse 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Ville Cenon lieuville Ludo-Médiathèque Cenon Departement Gironde

Ludo-Médiathèque Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Sieste poétique Ludo-Médiathèque 2022-03-19 was last modified: by Sieste poétique Ludo-Médiathèque Ludo-Médiathèque 19 mars 2022 Cenon Ludo-Médiathèque Cenon

Cenon Gironde