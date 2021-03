Cenon Ludo-Médiathèque Cenon, Gironde Sieste poétique Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Ludo-Médiathèque, le jeudi 25 mars à 11:00

Le poète David Dumortier, le comédien Wahid Chakib et la danseuse Azzah vous invitent à un spectacle poétique. Accompagnés par des musiciens, ils vous feront découvrir un univers où dialoguent les mots, la musique et la danse.

Laissez-vous bercer par la poésie et la musique d’ici et d’ailleurs… Cette sieste poétique est proposée dans le cadre du **Printemps des poètes**

Sur réservation

Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T11:00:00 2021-03-25T12:00:00

